Ictus cerebrale la centrale 118 dell' Umbria premiata come eccellenza nella gestione emergenziale

La centrale operativa 118 dell'Umbria è stata premiata con l'Angel Diamond 2025, riconoscimento internazionale per l'eccellenza nella gestione degli ictus cerebrali. Questo premio evidenzia l’efficacia e la qualità del servizio offerto nel trattamento delle emergenze neurologiche, confermando l'impegno della regione nel garantire interventi tempestivi e qualificati.

SALUTE, CENTRALE 118 UMBRIA PREMIATA CON IL RICONOSCIMENTO ANGELS DIAMOND – (1) - La Centrale Operativa 118 dell'Umbria ha ricevuto il Premio Angels Diamond 2025, il più alto riconoscimento assegnato dal programma internazionale Angels per l'eccellenza nella gestion ... 9colonne.it

Proietti, valore straordinario del sistema sanitario regionale - "Questo riconoscimento internazionale rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta l'Umbria e testimonia il valore straordinario del nostro sistema sanitario regionale ... msn.com

