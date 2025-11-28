La Candle Experience di Simona Candles arriva alla Libreria LIBERTÀ di Torre Annunziata
Dopo il grande successo, Simona Candles annuncia la terza tappa della sua iniziativa più apprezzata: la Candle Experience. Il nuovo appuntamento è fissato per venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 18:00, e si svolgerà in partnership con la dinamica Libreria LIBERTÀ di Torre Annunziata.La missione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Approfondisci con queste news
Candle Experience a Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Simona Candles porta la sua "Candle Experience" alla Libreria IoCiSto - Simona Candles, il brand artigianale noto per le sue creazioni profumate e di alta qualità, è lieta di annunciare la seconda attesissima edizione della sua iniziativa di coinvolgimento diretto: la Can ... napolitoday.it scrive