Simona Candles porta la sua Candle Experience alla Libreria IoCiSto
Simona Candles, il brand artigianale noto per le sue creazioni profumate e di alta qualità, è lieta di annunciare la seconda attesissima edizione della sua iniziativa di coinvolgimento diretto: la Candle Experience, che arriva a Napoli venerdì 28 novembre 2025 alle ore 16:00.L'evento si terrà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Candle Experience Appuntamento venerdì 5 dicembre, alle ?ore 18 presso la Libreria Libertà. Per rendere l’esperienza ancora più piacevole, verranno offerte tisana calda e dolcini. Simona Candles, nota per le sue creazioni profumate e di alta qualità, p - facebook.com Vai su Facebook
Play-offs @BJKCup #Qualifiers2026 #CórdobaLTC #ARG 1- #SUI 2 Celine #Naef / Simona #Waltert a @juliriera02 / @JazOrtenzi 6-4 6-1 #Prensa @AATenis Vai su X
Simona Ventura: «Mia figlia Caterina è stato un dono, ora porta il mio cognome. Devo ringraziare i suoi genitori» - Composta da cinque figli tra i suoi e quelli del marito, Giovanni Terzi. Lo riporta corriereadriatico.it