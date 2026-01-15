A fine agosto è previsto il collaudo della strada regionale 436 tra San Miniato e San Pierino. L’opera, attualmente in fase di avanzato completamento, include anche una variante approvata con un investimento di 770 mila euro finanziato dalla Regione Toscana. I lavori riguardano principalmente la cassa di compensazione, gli espropri e i contenziosi, contribuendo al miglioramento della viabilità locale.

Si lavora a pieno ritmo sulla srt 436 fra San Miniato e San Pierino. È stata anche approvata una variante da 770mila euro, finanziati dalla Regione Toscana, per i nuovi lavori relativi alla cassa di compensazione, agli espropri e ai contenziosi. Contestualmente Toscana Energia – viene spiegato – sta procedendo con quanto di sua competenza. Dopo la sospensione per le festività natalizie e di fine anno, la ditta sta procedendo alla stesura sul nuovo rilevato, che va dal cimitero verso la rotonda nel Comune di San Miniato, del cavidotto per l’illuminazione e la stesura per Acque Spa della condotta che collega i due comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2026 e la Srt 436 a San Pierino : "A fine agosto collaudo dell’opera"

Leggi anche: Si concluderanno entro fine anno i lavori per l'allungamento della pista dell'aeroporto, poi taratura e collaudo

Leggi anche: Amyl and the Sniffers 7 agosto 2026 al Castello di San Giusto a Trieste

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il 2026 e la Srt 436 a San Pierino : A fine agosto collaudo dell’opera.

Ideata da Giulio Chiapasco (con Guido Musso, "Barba Guido", e il musicista e poeta Pierino Vallauri), a fine secolo scorso, curata da Famija Bovesana e Pro Loco, continua, a cura del Circolo Pensionati di Piazza Borelli, la "Vijò beuvesana e piemunteisa", la s facebook