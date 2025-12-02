Mai completato e abbandonato da anni il complesso dell' Opera Pia a Ceglie nel degrado Il sindaco | Scempio che va eliminato

Destinato a diventare una casa di riposo per anziani, ma mai completato e ormai abbandonato da decenni. E' il destino del grande complesso 'Aldo Moro' dell'Opera Pia Di Venere, che sorge al confine tra i quartieri di Ceglie e Carbonara. Un'opera costata oltre tre miliardi di lire, ma di fatto mai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

