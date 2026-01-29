San Marino avrà un polo della sicurezza

San Marino prepara un nuovo polo della sicurezza. La futura sede ospiterà il comando centrale della Gendarmeria, la Protezione Civile, la Brigata di Borgo Maggiore e altre strutture interforze. La costruzione mira a riunire tutte le forze di sicurezza in un unico punto, rendendo più rapido e efficace il coordinamento tra i vari corpi. I lavori sono in avanzamento e si prevede che il polo sarà operativo entro breve tempo.

Sarà la sede del comando centrale della Gendarmeria, della Protezione Civile, della Brigata di Borgo Maggiore e delle strutture Interforze. È stato ufficialmente presentato il progetto per la realizzazione del nuovo polo della sicurezza di Valdragone, un’infrastruttura strategica che sorgerà nell’edificio dell’ex stabilimento Forcellini Carni. "Si tratta di un ulteriore cantiere – dicono in coro il segretario di Stato agli Esteri e al Territorio, Luca Beccari e Matteo Ciacci – che prende avvio e che si inserisce in una stagione di forte attivismo infrastrutturale del Paese, dopo gli interventi già avviati alla Baldasserona, a Palazzo Begni, al Cinema Turismo, all’impianto di pattinaggio e le numerose operazioni di bonifica diffuse su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti su San Marino Sicurezza

