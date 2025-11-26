Vittime sul lavoro | l' Albero della sicurezza donato al Polo Messapia

BRINDISI - Nei primi nove mesi del 2025 in Italia si sono registrate 784 vittime sul lavoro, con un aumento rispetto allo stesso periodo del 2024.Per non dimenticare questa drammatica realtà, richiamare l’attenzione sul tema della sicurezza sul lavoro e contribuire alla creazione di una cultura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Vittime sul lavoro: l'”Albero della sicurezza” donato al "Polo Messapia"

