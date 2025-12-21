Sammaurese-San Marino Il derby della speranza

Oggi si disputa il derby tra Sammaurese e San Marino, un match che rappresenta un momento importante per entrambe le squadre. La sfida, intensa e piena di significato, coinvolge i tifosi e le comunità locali, portando con sé speranze e aspettative. In ogni caso, comunque vada oggi i tifosi della Sammaurese non potranno vivere un Natale come quello che si auguravano.

Comunque vada oggi i tifosi della Sammaurese non potranno vivere un Natale come quello che si auguravano. Certo, per mantenere accesa una luce, sia pur minima, di speranza, occorre cercare di chiudere il girone di andata cancellando quel numero cinque in classifica che ormai resiste da troppo tempo. Risulta complicato prevedere quale San Marino si troverà di fronte la Sammaurese. I biancoazzurri allenati da Malgrati finora hanno pareggiato solo due volte, hanno per almeno un tempo messo in difficoltà l'Ostiamare, in trasferta hanno vinto solo una volta. Rispetto alla scorsa domenica il San Marino potrà contare sul rientro, dopo la squalifica, del centrocampista Gulinatti e del difensore Brighi, da non sottovalutare il potenziale offensivo del San Marino che può contare su Melloni, ex Imolese, su Sambou e su due giovani di prospettiva come Moriano e Giacomini, il miglior marcatore per ora però è Mattia Gasperoni, un ex che ha messo a segno già quattro reti.

