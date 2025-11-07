La visione urbana dell’archistar Maria Alessandra Segantini tra città lente e scuole circolari
L’archistar Maria Alessandra Segantini dello studio C+S Architects progetta città pensate per bambini e donne ed è nota per i suoi innovativi modelli di scuola circolare e smontabile come fosse un lego. Nel 2022 è stata nominata miglior architetto d’Italia ed è la prima donna ad essere entrata nell’Albo d’Onore della Repubblica di San Marino. Grazie a questo primato, Maria Alessandra Segantini è stata scelta dal Ministero della Cultura tra i creativi del progetto “Ti racconto in italiano”. Insieme al marito e socio Carlo Cappai, ha realizzato il progetto di riqualificazione della piazza della GAMeC di Bergamo. 🔗 Leggi su Dilei.it
