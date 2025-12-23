Marco Ciccotelli | la nuova firma culinaria di VICI tra radici abruzzesi e visione contemporanea

Cresciuto tra i profumi schietti dell’Abruzzo e le cucine stellate della capitale, Marco Ciccotelli, oggi Executive Chef di VICI, il ristorante dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace, porta con sé un percorso fatto di rigore, ricerca e identità. Formatosi accanto a maestri come Adriano Cavagnini e Fabio Ciervo, con cui ha conquistato una stella Michelin, Ciccotelli ha sviluppato una filosofia chiara: stagionalità, essenzialità e qualità. Alla guida di uno degli indirizzi più iconici di via Veneto, ripensa l’offerta gastronomica dell’hotel con sensibilità contemporanea, valorizzando ingredienti autentici e tecniche moderne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

