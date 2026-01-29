Gli stipendi degli italiani sono aumentati nel 2025, anche se non abbastanza da recuperare tutta l’inflazione. Secondo l’Istat, le retribuzioni orarie sono salite in media del 3,1% rispetto all’anno scorso. La notizia arriva in un momento in cui molti cercano di capire se i salari bastino a coprire i costi crescenti.

19.26 Salari recuperano in parte l'inflazione

Approfondimenti su Salari Inflazione

L’inflazione in Italia si mantiene contenuta, attestandosi attorno all’1,5% nel 2025, dopo aver raggiunto valori più elevati in passato.

Ultime notizie su Salari Inflazione

