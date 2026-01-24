inflazione salari e contrattazione cosa non funziona

L’inflazione in Italia si mantiene contenuta, attestandosi attorno all’1,5% nel 2025, dopo aver raggiunto valori più elevati in passato. Tuttavia, persistono criticità legate ai salari e alla contrattazione collettiva, che non sembrano aver ancora risposto adeguatamente alle dinamiche economiche. Analizzare i meccanismi tra inflazione, potere d’acquisto e negoziazione rappresenta un passo fondamentale per comprendere le sfide attuali del mercato del lavoro.

Per molti osservatori l’inflazione in Italia è un problema alle spalle. Nel 2024 è scesa attorno all’1 per cento, nel 2025 viaggia poco sopra l’1,5. Eppure, per i redditi più bassi l’inflazione non è affatto passata. I dati Istat mostrano che dal 2021 al 2025 i prezzi dei beni essenziali – alimentari, cura della casa e della persona, tutti beni di prima necessità – sono aumentati di oltre il 24 per cento, 7 punti in più rispetto all’inflazione generale. Non a caso l’indice dei prezzi al consumo per i nuclei con minore capacità di spesa è cresciuto più della media. Qui entra in gioco il sistema della contrattazione collettiva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

