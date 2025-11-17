Pacifico Anief | Chi lavora a scuola prende 10 mila euro in meno dei ministeriali gli aumenti non recuperano l’inflazione

Rinnovo del contratto scuola 2022-24, aumenti scaglionati tra il 2025 e il 2027 e dossier ancora aperti su Carta docente, organici e Gps sono al centro delle dichiarazioni del presidente di Anief, Marcello Pacifico, durante una diretta su Orizzonte Scuola TV, che rivendica un “impegno preciso delle parti” per ulteriori incrementi retributivi nei prossimi anni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

“Non ridurre l’importo di 500 euro della Carta Docente”: la petizione di Pacifico (Anief) Vai su X

Gli amministratori ADIP dipartimento di ANIEF, nonché il nostro Presidente Marcello Pacifico , ringraziano anche @tutti voi, per il grande risultato ottenuto alle ultime elezioni. - facebook.com Vai su Facebook

Rinnovo contratto scuola 2022-24, cosa è previsto per docenti e ATA? Facciamo il punto. SPECIALE con Pacifico (Anief) - È stata firmata, lo scorso 5 novembre, l’ipotesi di rinnovo contrattuale per il 2022- Lo riporta orizzontescuola.it

Carta docente, a giorni il residuo dell’anno scorso? A dirlo Marcello Pacifico (Anief). Il bonus 2025/2026 potrebbe essere ridotto - A parlarne è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief. Riporta tecnicadellascuola.it

“Carta del Docente da 500 euro senza riduzioni dal 2026”: la petizione di Pacifico (Anief) - Per dieci anni, la Carta del Docente ha rappresentato uno strumento concreto per sostenere la formazione continua degli insegnanti. Riporta orizzontescuola.it