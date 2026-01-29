Sabalenka-Svitolina gelo tra la bielorussa e l’ucraina agli Australian Open | né foto né stretta di mano E un labiale sospetto

All’Australian Open, il confronto tra Sabalenka e Svitolina si è chiuso con tensione. Dopo il match, nessuna foto insieme, nessuna stretta di mano. Le due si sono semplicemente ignorate, lasciando il pubblico a chiedersi cosa sia successo. Durante il gioco, Sabalenka ha dimostrato solidità, aprendo il campo con un diritto lungolinea e chiudendo con un incrociato preciso dal centro. Ma alla fine, lo scontro tra le due atlete è rimasto freddo e distante.

Prima solida esterna, diritto lungolinea ad aprirsi il campo e diritto incrociato dal centro a chiudere il match. Poi un'espressione sospetta quasi a favor di telecamera che sembra proprio un "f*ck you". Così la tennista bielorussa Aryna Sabalenka ha chiuso la sua semifinale contro la collega ucraina Elina Svitolina agli Australian Open ( 6-2, 6-3 in un'ora e 17 minuti di gioco) e sfiderà adesso Elena Rybakina in finale. Una vittoria netta, ma – come preventivabile alla vigilia della sfida – a prendersi la scena è quanto accaduto prima e dopo la partita: le due non avevano fatto la foto insieme e non si sono strette di nuovo la mano.

