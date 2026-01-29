Alla fine non ci sarà la stretta di mano l’avviso che evita l’imbarazzo all’Australian Open | in campo Sabalenka e Svitolina

Sabalenka e Svitolina non si stringeranno la mano alla fine della partita. La tensione tra le due si è fatta sentire durante il match, e l’organizzazione ha deciso di evitare l’imbarazzo con un avviso in anticipo. Alla fine, Sabalenka si prende la finale battendo Svitolina 6-2, 6-3 in poco più di un’ora.

Aryna Sabalenka approda in finale dell’Australian Open dopo aver battuto l’ucraina Elina Svitolina con un netto 6-2, 6-3 in poco più di un’ora di gioco. La semifinale disputata giovedì 29 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne ha visto dominare la tennista bielorussa, attuale numero 1 del ranking mondiale, ma il risultato sportivo è passato in secondo piano rispetto a quanto accaduto a fine match. Le due atlete non si sono strette la mano, gesto abituale nel circuito professionistico dopo ogni incontro. La particolarità è stata l’annuncio preventivo apparso sui tabelloni dello stadio: «Alla fine del match non ci sarà nessuna stretta di mano tra le giocatrici.🔗 Leggi su Open.online

