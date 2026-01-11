Bribane vince bielorussa Sabalenka Ucraina Kostyuk rifiuta stretta di mano

Nella finale del torneo WTA 500 di Brisbane, Aryna Sabalenka ha conquistato il titolo battendo Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4, 6-3. L’incontro è stato caratterizzato anche da un episodio di tensione, con Kostyuk che si è rifiutata di stringere la mano alla vincitrice, segnando un momento di discussione tra le due giocatrici.

Roma, 11 gen. (askanews) – La finale del torneo Wta 500 di Brisbane, vinta da Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4, 6-3, è stata segnata da un momento di forte tensione fuori dal campo. Al termine del match, la tennista ucraina ha rifiutato la tradizionale stretta di mano con la numero uno del mondo, la bielorussa Sabalenka, evitando anche i consueti gesti di cortesia durante la cerimonia di premiazione. Una scelta coerente con la posizione che Kostyuk porta avanti dal 2022, dall’inizio della guerra in Ucraina. Nel suo discorso al pubblico, la giocatrice ha spiegato le ragioni del gesto, parlando apertamente della situazione nel suo Paese: “Gioco ogni giorno con un peso sul cuore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: L’ucraina Kostyuk rifiuta di stringere la mano alla bielorussa Sabalenka. La n.1: “Non mi interessa” Leggi anche: L’ucraina Kostyuk non stringe la mano alla bielorussa Sabalenka: “Ogni giorno vivo con il dolore nel cuore” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. WTA Brisbane 2026: Sabalenka-Kostyuk la prima finale 500 dell’anno; WTA Brisbane 2026: Sabalenka travolge Bucsa al suo debutto quest'anno; Sabalenka vince e difende battaglia dei sessi: 'Ha fatto bene e me e al tennis'; Wta Brisbane – Sabalenka a caccia del bis, sorpresa Kostyuk che vola in finale. Bribane, vince bielorussa Sabalenka. Ucraina Kostyuk rifiuta stretta di mano - (askanews) – La finale del torneo Wta 500 di Brisbane, vinta da Aryna Sabalenka contro Marta Kostyuk con il punteggio di 6- msn.com

Brisbane, Kostyuk nella bufera: le parole dopo il ko in finale con Sabalenka. Ma lo sfottò di Aryna non passa inosservato - Brisbane, Kostyuk nella bufera: le parole dopo il ko in finale con Sabalenka. sport.virgilio.it

Kostyuk, ko e polemiche. Non stringe la mano a Sabalenka e accusa: "In Ucraina si muore ogni giorno" - A Brisbane la bielorussa numero 1 del mondo vince il torneo ma è gelo con l'avversaria ucraina. msn.com

Muso si ferma sul più bello, ad Honk Kong vince Bublik e la maledizione delle finali per Musetti - facebook.com facebook

Brisbane è ancora di Aryna Sabalenka La numero 1 del mondo difende il titolo e vince il primo trofeo della stagione. Per la bielorussa è il 22° successo e diventa la 3° giocatrice in attività per titoli dietro a Swiatek (25) e V. Williams (49). x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.