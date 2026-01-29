Russia Putin accoglie a Mosca il leader emiratino Mohammed bin Zayed

Vladimir Putin ha ricevuto a Mosca il leader degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed. La visita si è svolta con una cerimonia ufficiale al Cremlino, seguita da incontri tra i due capi di stato. Al centro dei colloqui ci sono stati gli accordi tra i due paesi, senza grandi annunci pubblici. La visita di Zayed rappresenta un passo importante nelle relazioni tra Mosca e Abu Dhabi.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il leader emiratino Mohammed bin Zayed con una cerimonia ufficiale e colloqui allargati. Mosca ha espresso apprezzamento per il ruolo degli Emirati nell'organizzazione degli scambi di detenuti con l'Ucraina.

