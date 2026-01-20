Cosa racconta dell’IndoMed la visita di Bin Zayed a Delhi

La visita di Mohammed bin Zayed ad Delhi, seppur breve, ha rappresentato un momento importante nelle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e India. In poco più di tre ore, sono state affrontate questioni di natura politica e strategica, sottolineando l’interesse di entrambe le nazioni a rafforzare la cooperazione e i legami bilaterali. Questo incontro evidenzia l’importanza di un dialogo continuo in un contesto internazionale in evoluzione.

La visita di Mohammed bin Zayed Al Nahyan a Nuova Delhi, durata poco più di tre ore, ha avuto un peso politico e strategico ben superiore alla sua brevità. Accolto personalmente all’aeroporto dal primo ministro, Narendra Modi, il leader emiratino ha siglato con l’India una serie di intese che rafforzano una relazione già densa, portandola su un piano più esplicitamente strategico. Al centro dell’incontro, un accordo energetico di lungo periodo e una lettera d’intenti per la costruzione di una partnership strutturata nel settore della difesa, mentre i due governi hanno ribadito l’obiettivo di raddoppiare l’interscambio commerciale fino a 200 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa racconta dell’IndoMed la visita di Bin Zayed a Delhi Leggi anche: Trump voleva che la visita di Bin Salman fosse visita storica. Cosa ha avuto e cosa ha dato Leggi anche: Cosa sappiamo dell’attentato terroristico di Delhi e chi è il medico presunto attentatore suicida La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Cosa racconta dell’IndoMed la visita di Bin Zayed a Delhi - La visita di Mohammed bin Zayed Al Nahyan a Nuova Delhi, durata poco più di tre ore, ha avuto un peso politico e strategico ben superiore alla sua brevità. Accolto personalmente all’aeroporto dal prim ... formiche.net Intervista a Ugo Nespolo Pop Air cosa racconta Pop Air è un nome che ho inventato io. Racconta l’arte che può avere un aspetto ludico, può essere un gioco ed è giusto che sia così per evitare di diventare ciò che è già diventata. Cosa è diventata - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.