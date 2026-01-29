Russia Putin accoglie il leader emiratino Mohammed bin Zayed a Mosca
Vladimir Putin ha incontrato oggi a Mosca il leader emiratino Mohammed bin Zayed al Cremlino. La visita si è svolta con una cerimonia ufficiale, seguita da colloqui estesi tra i due leader. Nessun dettaglio sui temi trattati è stato ancora reso pubblico.
Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il leader emiratino Mohammed bin Zayed con una cerimonia ufficiale e colloqui allargati. Mosca ha espresso apprezzamento per il ruolo degli Emirati nell’organizzazione degli scambi di detenuti con l’Ucraina. Lega, Giorgetti: “Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza, non un gioco” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Putin Mosca
Cosa racconta dell’IndoMed la visita di Bin Zayed a Delhi
La visita di Mohammed bin Zayed ad Delhi, seppur breve, ha rappresentato un momento importante nelle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e India.
Italia-Emirati arabi: Mattarella vede presidente Mohamed bin Zayed, rafforzare cooperazione
Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato ieri sera il Sheikh Mohamed bin Zayed ad Abu Dhabi.
Ultime notizie su Putin Mosca
Argomenti discussi: Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confronto; Chi è Josh Gruenbaum, l'uomo nuovo di Trump per i rapporti con Putin; Ad Abu Dhabi il trilaterale Usa, Russia e Ucraina. Il Cremlino: Gli ucraini devono rinunciare al Donbass; Cremlino, concluso l'incontro tra Putin e Witkoff, Mosca: Molto utile.
Russia, Putin accoglie a Mosca il leader emiratino Mohammed bin Zayed(LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il leader emiratino Mohammed bin Zayed con una cerimonia ufficiale e ... stream24.ilsole24ore.com
Ad Abu Dhabi il trilaterale Usa, Russia e Ucraina. Il Cremlino: «Gli ucraini devono rinunciare al Donbass»La prima riunione di un gruppo di lavoro a tre «sulle questioni di sicurezza» è iniziata. Questa mattina si è tenuta la riunione tra Putin e gli inviati Usa, durata circa tre ore e mezzo. Trump si è d ... editorialedomani.it
Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del Csis x.com
Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del Csis - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.