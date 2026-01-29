Vladimir Putin ha incontrato oggi a Mosca il leader emiratino Mohammed bin Zayed al Cremlino. La visita si è svolta con una cerimonia ufficiale, seguita da colloqui estesi tra i due leader. Nessun dettaglio sui temi trattati è stato ancora reso pubblico.

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il leader emiratino Mohammed bin Zayed con una cerimonia ufficiale e colloqui allargati. Mosca ha espresso apprezzamento per il ruolo degli Emirati nell’organizzazione degli scambi di detenuti con l’Ucraina. Lega, Giorgetti: “Chi vince con Vannacci? Scacchi sono una scienza, non un gioco” New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, Putin accoglie il leader emiratino Mohammed bin Zayed a Mosca

Approfondimenti su Putin Mosca

La visita di Mohammed bin Zayed ad Delhi, seppur breve, ha rappresentato un momento importante nelle relazioni tra Emirati Arabi Uniti e India.

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato ieri sera il Sheikh Mohamed bin Zayed ad Abu Dhabi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Putin Mosca

Argomenti discussi: Oggi il trilaterale Russia-USA-Ucraina ad Abu Dhabi, delegazioni a confronto; Chi è Josh Gruenbaum, l'uomo nuovo di Trump per i rapporti con Putin; Ad Abu Dhabi il trilaterale Usa, Russia e Ucraina. Il Cremlino: Gli ucraini devono rinunciare al Donbass; Cremlino, concluso l'incontro tra Putin e Witkoff, Mosca: Molto utile.

Russia, Putin accoglie a Mosca il leader emiratino Mohammed bin Zayed(LaPresse) - Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto al Cremlino il leader emiratino Mohammed bin Zayed con una cerimonia ufficiale e ... stream24.ilsole24ore.com

Ad Abu Dhabi il trilaterale Usa, Russia e Ucraina. Il Cremlino: «Gli ucraini devono rinunciare al Donbass»La prima riunione di un gruppo di lavoro a tre «sulle questioni di sicurezza» è iniziata. Questa mattina si è tenuta la riunione tra Putin e gli inviati Usa, durata circa tre ore e mezzo. Trump si è d ... editorialedomani.it

Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del Csis x.com

Perché la Russia di Putin è una potenza in declino. Lo studio del Csis - facebook.com facebook