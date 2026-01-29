Rubano materiale elettrico al passaggio a livello | treni fermi tra Cancello e Sarno

Un furto di materiale elettrico ha bloccato i treni tra Cancello e Sarno. Qualcuno ha rubato componenti al passaggio a livello a Marigliano, nel Napoletano, e il furto ha scatenato un incendio nei circuiti. I treni sono rimasti fermi, creando disagi ai pendolari e ai viaggiatori. Sul posto sono intervenuti i tecnici per riparare i danni e ripristinare la circolazione.

Il furto, avvenuto a Marigliano, nel Napoletano, ha provocato anche un incendio dei circuiti elettrici del passaggio a livello. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini sulla vicenda.

