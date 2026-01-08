Guasti ai treni e al passaggio a livello | la giornata da dimenticare per i pendolari brianzoli

Da monzatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 8 gennaio si è rivelato un giorno difficile per i pendolari di Monza e Brianza, con disagi causati da guasti ai treni e ai passaggi a livello. Le interruzioni hanno provocato ritardi e disservizi, complicando gli spostamenti di chi utilizza il trasporto ferroviario nella zona. Un episodio che ha evidenziato le criticità del sistema e l’importanza di interventi mirati per migliorare l’affidabilità dei servizi.

La giornata di giovedì 8 gennaio inizia nel peggiore dei modi per i pendolari di Monza e Brianza. Quella di oggi, per chi usa il treno per andare al lavoro e a scuola, sarà una giornata di passione.Guasti e ritardiL’app di Trenord segnala seri problemi alla linea del Besanino (che da Lecco porta. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

