Furto ripreso dalle telecamere del ristorante | due ladri arrestati in via Milano con il giubbotto rubato nello zaino
Furto in via Giulini a Como, ieri (18 novembre 2025): la polizia è intervenuta dopo malviventi avevano rubato a bordo di un’auto parcheggiata davanti a un ristorante. I proprietari, clienti del locale, hanno chiamato il 112 dopo essersi accorti che qualcuno aveva forzato la vettura e sottratto un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ai domiciliari sono finiti un 64enne, un 63enne e un 46enne. Il furto è stato ripreso dalle telecamere installate dal proprietario nel tendone - facebook.com Vai su Facebook
Furto al ristorante Cozza Amara. Ruba il fondo cassa: mille euro. Tradito 24 ore dopo dal tatuaggio - Era stato ripreso venerdì durante il "prelievo" di soldi e il video mostrava un disegno sulla mano. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Rubate le decorazioni natalizie lungo la Corsarola: ladri ripresi dalle telecamere - Il furto tra il 12 e il 13 novembre di notte: rubate sfere decorative rosse e dorate all’Osteria Donizetti in Città Alta. ecodibergamo.it scrive
Raffica di furti e rapine, arrestato un uomo di 35 anni: incastrato dalle telecamere - Arezzo, 7 ottobre 2025 – Era stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’Hotel Pier della Francesca in via Romana. Segnala lanazione.it