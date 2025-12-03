Villanterio rapina al bar Insanis | titolare colpito con un pugno

Villanterio (Pavia), 3 dicembre 2025 - Il titolare del bar ha cercato di reagire, ma è stato colpito con un pugno al volto da uno dei due rapinatori, mentre il complice arraffava le banconote dalla cassa. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 3 dicembre, verso mezzanotte, al bar Insanis in via Marconi a Villanterio. Erano appunto in due, non armati, vestiti di scuro e con i volti coperti da mascherine. Nel bar a quell'ora c'era solo il titolare, 50enne di nazionalità cinese. Pavia, furto di notte al Bar Niki. Ladri in fuga col registratore di cassa e con i Gratta&vinci (inutilizzabili) Appena entrati, con fare deciso e intimidatorio, i due uomini lo hanno minacciato verbalmente, per farsi consegnare i soldi dell'incasso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

