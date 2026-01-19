Il principe Alberto II di Monaco sottoposto a piccolo intervento medico dopo un controllo dermatologico

Il principe Alberto II di Monaco, 67 anni, è stato sottoposto a un intervento dermatologico di routine al volto e al cuoio capelluto, finalizzato a trattare una condizione benigna. L'intervento, di breve durata, si è svolto senza complicazioni e il sovrano sta seguendo le indicazioni mediche per il recupero. Nessuna altra informazione è stata resa nota in merito alle modalità dell’intervento.

Prima apparizione pubblica del principe Alberto dopo l’intervento dermatologico Il principe Alberto è effettivamente tornato subito a svolgere i suoi impegni pubblici: il 17 gennaio il marito di Charlène è stato fotografato con una cicatrice visibile sul volto e sulla sommità della testa mentre partecipava a un incontro con Papa Leone XIV in Vaticano, durante il quale ha discusso con il Pontefice e l’arcivescovo Paul Richard Gallagher il tema delle relazioni bilaterali tra la Santa Sede e il Principato di Monaco, nonché temi globali quali ambiente, assistenza umanitaria e dignità umana. Lo stesso giorno il principe è stato presente anche all’apertura del 48° Festival Internazionale del Circo di Monaco, accompagnato da membri della famiglia reale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Alberto II di Monaco sottoposto a piccolo intervento medico dopo un controllo dermatologico Leggi anche: Il Principe Alberto II di Monaco è arrivato nel Savonese, visita prima Stella poi Andora | Video e Foto Leggi anche: Il Principe Alberto II di Monaco è arrivato nel Savonese, visita prima Stella poi Andora | Video | Foto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Papa Leone XIV riceve il Principe Alberto II di Monaco. Tra i temi la cura dell’ambiente e l’aiuto umanitario - Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in Udienza, nel Palazzo Apostolico, Principe Alberto II di Monaco, il quale si è successivamente incontrato con S. acistampa.com

Il principe Alberto di Monaco da papa Leone in Vaticano Confermate le buone relazioni e il ruolo sociale della Chiesa; tra i temi affrontati quelli dell'ambiente e degli aiuti umanitari Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in Udienza, nel Palazzo Apostolico, il Principe Alberto II di Monaco x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.