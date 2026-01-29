Romano Prodi | Contro Trump ci vuole un’Europa a due velocità

Romano Prodi insiste: per affrontare Trump serve un’Europa che vada a due velocità. Durante un intervento, l’ex premier ha sottolineato che l’Unione europea deve accelerare e suddividersi in gruppi di nazioni con ritmi diversi. Solo così, dice, l’Europa potrà rispondere alle sfide e rafforzarsi in vista di eventuali rapporti con l’America. La proposta di Prodi non lascia spazio a mezze misure: serve un cambio rapido di passo.

«La strada per l’Unione europea è segnata: bisogna procedere in tempi brevissimi a un’Europa a più velocità. Detto altrimenti: chi decide va avanti e gli altri si arrangino». Lo afferma, in un’intervista a La Stampa, l’ex premier Romano Prodi. «Il trumpismo è un balzo in avanti che però è parte di un cammino già iniziato da tempo. In particolare rispetto al distacco degli Usa dall’Europa. Personalmente non ero certo in sintonia politica con i Bush, padre e figlio, ma entrambi appartenevano ad una famiglia di stampo europeo. Clinton divenne europeo per intelligenza politica. Poi è arrivato Obama: per lui Singapore e Copenaghen erano la stessa cosa».🔗 Leggi su Open.online

Romano Prodi commenta le sfide internazionali attuali, affrontando temi che coinvolgono Stati Uniti, Venezuela e Groenlandia.

