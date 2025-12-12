Atalanta a due velocità | ora ci vuole un cambio di passo anche in campionato

L'Atalanta affronta una fase di transizione nel campionato, cercando di accelerare il proprio passo. Mentre il team si adatta alle sfide del torneo, l'attenzione si concentra sulle strategie e sui cambiamenti necessari per ritrovare continuità e competitività. Tra i protagonisti, Marten de Roon si distingue per la sua capacità di comunicare con attenzione e sensibilità, sia in italiano che in bergamasco.

Bergamo. Una cosa è certa: anche se il passaporto è quello olandese, Marten de Roon sa scegliere con molta cura i termini italiani – e anche bergamaschi, verrebbe da aggiungere – da utilizzare quando parla in pubblico. E se dice che il sentimento del gruppo è “incazzatura”, lo intende nel vero senso del termine. Non solo rabbia: c’è di più. “Che questa partita ci serva da lezione – ha tuonato dopo il 2-1 al Chelsea – una prestazione così fa arrabbiare, non possiamo giocare così questa sera e sabato trasformarci in negativo: è una questione di testa”. leggi anche. Il post L’orgoglio di capitan De Roon: “Dopo Verona eravamo incazzati, ci serviva questa vittoria”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it