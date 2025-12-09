Roma sprint per il colpo scudetto | che nome in attacco!
Roma accelera nella corsa allo scudetto e punta a potenziare il reparto offensivo. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa di Gasperini, la società lavora sui tre principali obiettivi di mercato per gennaio. Un intervento strategico per aumentare le possibilità di successo e mantenere alta la competitività in campionato.
Roma al lavoro per rinforzare l’attacco a disposizione di Gasperini: ecco i tre principali obiettivi per gennaio. La Roma non attraversa un grande momento di forma e nelle ultime cinque gare di campionato ha raccolto appena 6 punti (2 vittorie e 3 sconfitte contro Milan, Napoli e Cagliari). Davvero poco per una squadra che fino a qualche settimana fa era in vetta alla classifica e che sembrava potersela giocare per la conquista dello scudetto. Gasperini (Ansa) – TvPlay.it Uno dei più grandi problemi del club capitolino è l’ attacco che fatica a trovare la via della rete: Dybala continua ad avere problemi fisici, Ferguson segna col contagocce, al pari di Dovbyk che è attualmente fermo ai box per infortunio. 🔗 Leggi su Tvplay.it
