Roma sprint sugli esterni | Møller Wolfe e Carrasco per rifare la fascia sinistra

La Roma sta lavorando per rinforzare la fascia sinistra, puntando su Møller Wolfe e Carrasco. L’obiettivo è migliorare le opzioni offensive e rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. La strategia mira a creare una linea più efficace e dinamica, rendendo questa zona del campo un punto di forza della rosa.

La Roma ha acceso il motore sul mercato con un obiettivo preciso: rifondare la fascia sinistra e trasformarla in una corsia decisiva per lo sviluppo offensivo della squadra. A una settimana dalla chiusura della sessione invernale, il club giallorosso ha individuato negli esterni il punto su cui intervenire con decisione, seguendo le indicazioni di Gian Piero Gasperini, che vuole una Roma più profonda, intensa e imprevedibile sugli esterni. Il piano è chiaro: riequilibrare le catene laterali, rilanciando Wesley a destra nella sua collocazione naturale e potenziando il lato opposto con profili in grado di incidere subito. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

