La Roma sta lavorando intensamente per finalizzare l’acquisto di un esterno offensivo di piede destro. L’obiettivo è rafforzare l’attacco prima dell’inizio della stagione, con attenzione alle trattative in corso. La società segue con interesse gli sviluppi e punta a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, garantendo così un rinforzo utile alla squadra.

La Roma accelera sul mercato per chiudere l’operazione più urgente della sua sessione estiva: un esterno offensivo di piede destro. A sette giorni dal gong, il club giallorosso ha individuato in Yannick Ferreira Carrasco il profilo più concreto per rispondere alle esigenze tecniche, ma la trattativa resta sospesa per la posizione rigida dell’ Al Shabab, proprietario del cartellino. La priorità tecnica e la mossa di Massara. Il dossier è sul tavolo del direttore sportivo Massara, che ha avviato un dialogo a distanza con il club saudita. La linea della Roma è chiara: l’operazione è sostenibile solo in prestito, senza investimenti sul cartellino per un calciatore oltre i 32 anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, sprint per l’esterno: Carrasco dice sì, resiste l’Al Shabab

Approfondimenti su Roma Sprint

Roma, pista Carrasco si riaccende: l’Al-Shabab è chiamato a una decisione rapida, dopo le pressioni dell’entourage del giocatore.

Roma sta valutando un possibile trasferimento di Carrasco dall'Al-Shabab.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Roma Sprint

Argomenti discussi: Due frecce per la Roma. È svolta a sinistra, Moller Wolfe si può, sprint Carrasco; Mercato unico delle Tlc e pausa regolatoria: Roma e Berlino spingono sulla competitività Ue; Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie; Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso.

Calciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist può arrivare dal TottenhamCalciomercato Roma, dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel: sprint per l’attaccante! L’assist può arrivare dal Tottenham La partenza lampo di Leon Bailey ha riaperto improvvisamente le port ... calcionews24.com

Roma, un altro sforzo per Gasp: per l’attacco spunta SauerIl club olandese chiede intorno ai 15 milioni di euro ... msn.com

Roma, addio Bailey: ritorno all’Aston Villa e nuovo sprint sul mercato esterni - facebook.com facebook