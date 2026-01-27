Roma sprint per l’esterno | Carrasco dice sì resiste l’Al Shabab

La Roma sta lavorando intensamente per finalizzare l’acquisto di un esterno offensivo di piede destro. L’obiettivo è rafforzare l’attacco prima dell’inizio della stagione, con attenzione alle trattative in corso. La società segue con interesse gli sviluppi e punta a chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, garantendo così un rinforzo utile alla squadra.

La Roma accelera sul mercato per chiudere l’operazione più urgente della sua sessione estiva: un esterno offensivo di piede destro. A sette giorni dal gong, il club giallorosso ha individuato in Yannick Ferreira Carrasco il profilo più concreto per rispondere alle esigenze tecniche, ma la trattativa resta sospesa per la posizione rigida dell’ Al Shabab, proprietario del cartellino. La priorità tecnica e la mossa di Massara. Il dossier è sul tavolo del direttore sportivo Massara, che ha avviato un dialogo a distanza con il club saudita. La linea della Roma è chiara: l’operazione è sostenibile solo in prestito, senza investimenti sul cartellino per un calciatore oltre i 32 anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

