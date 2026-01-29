Roma in emergenza ad Atene | ufficiali le formazioni

La Roma scende in campo in emergenza ad Atene. Alle 21.00, allo Stadio Spyros Louis, i giallorossi affrontano il Panathinaikos nell'ultima gara della fase campionato di Europa League con l'obiettivo di evitare i playoff. Arrivano le formazioni ufficiali. Fuori causa Manu Koné ed Evan Ferguson per infortunio; indisponibili Donny Malen e Robinio Vaz perché non in lista UEFA. Paulo Dybala parte dalla panchina. Gian Piero Gasperini opta per scelte obbligate. Roma (ufficiale): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Soulé. Panathinaikos (ufficiale): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakasetas, Siopis, Kyriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury.

