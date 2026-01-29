Roma emergenza in attacco ad Atene | Soulé guida l’assalto

Questa sera, la Roma scende in campo ad Atene per l’ultimo atto della fase a gironi di Europa League. La squadra di Mourinho si gioca tutto per passare il turno e evitare i playoff, con Soulé che guida l’attacco. La partita è decisiva e l’aria in città è carica di tensione.

Ultimo atto della fase campionato di Europa League per la Roma, che questa sera ad Atene si gioca l'accesso tra le prime otto per evitare i playoff. Avversario il Panathinaikos guidato da Rafael Benítez. La vigilia è segnata dall' emergenza in attacco. Matías Soulé è l'unico pienamente disponibile; Paulo Dybala stringe i denti ma resta in dubbio, mentre il giovane Della Rocca è pronto a dare una mano se necessario. Tra i pali Mile Svilar non si tocca. In difesa previste rotazioni, con El Aynaoui di nuovo a disposizione dopo la Coppa d'Africa. Le indicazioni convergono su Ziolkowski al centro della linea, Rensch e Kostas Tsimikas sulle corsie.

