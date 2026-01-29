Roma in emergenza ad Atene | scelte obbligate contro il Panathinaikos

La Roma parte questa sera in emergenza per la trasferta ad Atene. Alle 21.00, allo stadio Spyros Louis, i giallorossi scendono in campo contro il Panathinaikos. La squadra deve vincere per evitare di giocare i playoff di Europa League. La partenza è stata tempestiva e senza troppi giri di parole. I giocatori sanno che non possono sbagliare e puntano tutto su questa sfida decisiva.

La Roma vola ad Atene in piena emergenza. Alle 21.00, allo Stadio Spyros Louis, i giallorossi affrontano il Panathinaikos nell'ultima gara della fase campionato di Europa League con l'obiettivo di evitare i playoff. Assenze pesanti per Gian Piero Gasperini: fuori Manu Koné e Evan Ferguson per infortunio, indisponibili Donny Malen e Robinio Vaz perché non in lista UEFA, niente impiego anche per Paulo Dybala. Scelte obbligate, dunque. Davanti a Mile Svilar, la linea difensiva è affidata a Zeki Çelik, Jan Ziolkowski e Gabriele Ghilardi. In mezzo Neil El Aynaoui con Niccolò Pisilli; sulle fasce Rensch e Kostas Tsimikas.

