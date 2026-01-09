Virtus ko ad Atene | niente da fare contro il Panathinaikos
La Virtus Bologna ha perso contro il Panathinaikos ad Atene, senza la presenza di Luca Vildoza. La squadra italiana ha affrontato la trasferta con alcune assenze, dimostrando comunque impegno sul campo. La sconfitta rappresenta un risultato importante nel percorso della competizione, offrendo spunti di riflessione e opportunità di miglioramento per le prossime partite.
Atene (Grecia), 8 gennaio 2026 – Troppo Panathinaikos per una Virtus che si presenta ad Atene senza Luca Vildoza. L’argentino nell’ultimo periodo era stato uno dei migliori, forse il migliore in assoluto. Sicuramente l’uomo in grado di dare una mano davanti e dietro. La Virtus parte bene, ma i verdi di Ataman non potevano permettersi ulteriori passi falsi dopo essere caduti in casa con Olympiacos e Olimpia Milano. La Virtus subisce sotto canestro. Parte bene, 0-4, caricando di falli i padroni di casa e costringendo Ataman a subire un fallo tecnico in nemmeno due minuti (al PalaDozza all’andata era stato espulso). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
VIRTUS SOTTO AL 20' A Atene la tripla di Nunn sulla sirena vale il 39-33 per il Panathinaikos al 20'. La Virtus fatica a trovare punti, ed è a quota 33 dopo due quarti: 10 sono di Carsen Edwards, altri 6 a testa di Pajola e Akele. Ma è 2/12 dall'arco. #pianetab x.com
