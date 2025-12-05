Napoli non solo Lobotka | emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate chi fa giocare contro la Juventus

Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo. Conte costretto a scelte obbligate, chi farà giocare contro la Juventus. Napoli-Juventus si preannuncia una partita segnata dalle pesanti assenze e dalle emergenze infortuni che colpiscono entrambe le squadre. Se la Juventus ha perso nel giro di pochi giorni Federico Gatti e Dusan Vlahovic (oltre ad avere fuori Rugani e Bremer ), il Napoli deve far fronte a una crisi senza precedenti in mezzo al campo. Lobotka ko e cinque centrocampisti indisponibili. Il Napoli ha ricevuto il comunicato ufficiale che conferma lo stop di Stanislav Lobotka, il faro del centrocampo, che salterà la gara casalinga contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate, chi fa giocare contro la Juventus

