Napoli non solo Lobotka | emergenza totale a centrocampo… Conte costretto a scelte obbligate chi fa giocare contro la Juventus

Napoli, non solo Lobotka: emergenza totale a centrocampo. Conte costretto a scelte obbligate, chi farà giocare contro la Juventus. Napoli-Juventus  si preannuncia una partita segnata dalle  pesanti assenze  e dalle  emergenze infortuni  che colpiscono entrambe le squadre. Se la  Juventus  ha perso nel giro di pochi giorni  Federico Gatti  e  Dusan Vlahovic  (oltre ad avere fuori  Rugani  e  Bremer ), il  Napoli  deve far fronte a una  crisi senza precedenti  in mezzo al campo. Lobotka ko e cinque centrocampisti indisponibili. Il  Napoli  ha ricevuto il  comunicato ufficiale  che conferma lo  stop di Stanislav Lobotka, il faro del centrocampo, che  salterà la gara casalinga  contro i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

