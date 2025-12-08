Roma l’attacco non gira | Soulé e Pellegrini non bastano più a Gasperini
Probabilmente chi sostiene che alla Roma non basti una singola punta ha centrato il cuore del problema. La difficoltà offensiva dei giallorossi, infatti, non si limita al ruolo del centravanti, ma riguarda l’intero reparto avanzato. Gasperini lo ripete da giugno: serve un’ala sinistra di ruolo, un giocatore capace di saltare l’uomo, creare superiorità e dare respiro a un attacco spesso costretto a reinventarsi. Ma oltre all’esterno, alla Roma serve anche un nove vero, un finalizzatore. Lo dimostra il continuo giro di posizioni e tentativi: Ferguson, Dovbyk, Dybala, Bailey, Baldanzi. Tutti alternati al centro dell’attacco e tutti incapaci, finora, di incidere davvero. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
