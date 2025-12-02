Roma l’allarme gol si fa serio | Soulé regge l’attacco da solo

La sterilità offensiva della Roma sta diventando un tema sempre più urgente e i numeri lo confermano in modo impietoso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il riferimento principale nel reparto avanzato continua a essere Matías Soulé: con 4 gol e 2 assist, l’argentino ha inciso direttamente sul 40% delle reti giallorosse in campionato. Un dato che la dice lunga sulle difficoltà della squadra di Gasperini, capace fin qui di realizzare appena 15 gol in 13 partite, una media di 1,15 a gara, troppo bassa per una squadra che ambisce stabilmente alla zona Champions. Una produzione offensiva tra le più povere nelle big europee. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’allarme gol si fa serio: Soulé regge l’attacco da solo

