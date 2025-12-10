La città di Columbus celebra i 70 anni di gemellaggio col capoluogo ligure
Columbus, in Ohio, celebra i 70 anni di gemellaggio con Genova. Martedì 9 dicembre, al Museo nazionale dell’emigrazione italiana, si è svolta una visita ufficiale della delegazione della città statunitense, rafforzando i legami storici e culturali tra le due comunità.
Nella giornata di martedì 9 dicembre al Museo nazionale dell’emigrazione italiana si è svolta la visita ufficiale della delegazione della città di Columbus (Ohio, Usa).L’incontro rientra nelle iniziative per il 70° anniversario del gemellaggio che Genova e Columbus hanno stretto nel 1955, nato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il MEI accoglie la delegazione ufficiale di Columbus, Ohio Oggi il MEI – Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana ha avuto il piacere di ospitare una delegazione proveniente dalla città di Columbus (Ohio, USA), gemellata con Genova. Una visita significativa - facebook.com Vai su Facebook
Francesco Totti ci prova con Francesca Tocca? Esplode il gossip metropolitanmagazine
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net
Pulisic show: il Milan rimonta il Torino e resta in vetta alla classifica pianetamilan.it
Ok alla presentazione a Firenze del report di Francesca Albanese su Gaza (ma senza cittadinanza onoraria) ilfoglio.it
Natale in musica a San Giovanni a Teduccio con le bande dei ragazzi sbircialanotizia.it
Juventus, Damascelli “Disastro Juve è colpa di Elkann e Comolli” ilprimatonazionale.i
Garlasco, l’indiscrezione bomba che incastrerebbe Sempio tvzap.it
Cibo, Imec e innovazione. Le linee strategiche di Tajani in India formiche.net