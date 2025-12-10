La città di Columbus celebra i 70 anni di gemellaggio col capoluogo ligure

Columbus, in Ohio, celebra i 70 anni di gemellaggio con Genova. Martedì 9 dicembre, al Museo nazionale dell’emigrazione italiana, si è svolta una visita ufficiale della delegazione della città statunitense, rafforzando i legami storici e culturali tra le due comunità.

