La Roma conquista un punto ad Atene, ma lascia l’amaro in bocca. La squadra di Mourinho gioca in inferiorità numerica dal 14’, quando Mancini viene espulso. Senza Dybala, in panchina solo a sostenere i compagni, i giallorossi tengono duro e portano a casa un pareggio che lascia aperte le speranze di qualificazione.

La Roma esce con un pareggio per 1-1 dal campo del Panathinaikos, ad Atene, nell’ ottava giornata di Europa League, giocata il 29 gennaio 2026, nonostante una gara vissuta in inferiorità numerica dal 14’ per l’espulsione di Mancini e l’assenza pesantissima di Paulo Dybala, presente in panchina solo per sostenere i compagni ma non utilizzabile per i postumi della contusione al ginocchio rimediata contro il Milan. Roma in dieci, resistenza e reazione. La serata dei giallorossi si complica presto. Dopo un avvio intenso ma ordinato, il Var richiama l’arbitro che trasforma il giallo in rosso diretto a Mancini per fallo da ultimo uomo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, cuore e resistenza ad Atene: 1-1 col Panathinaikos senza Dybala

