La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala nella partita di questa sera contro il Panathinaikos. L’attaccante argentino si è infortunato nell’ultima partita e non sarà disponibile per l’intero match, che sarà deciso anche senza di lui. Domani verranno fatti gli esami per capire meglio l’entità dell’infortunio.

La Roma perde Paulo Dybala per l’impegno di questa sera. L’attaccante argentino non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini contro il Panathinaikos dopo il colpo al ginocchio rimediato nell’ultima gara. La Joya è stata valutata in mattinata dallo staff medico: prime indicazioni rassicuranti, si tratterebbe di una contusione. Per prudenza, però, il giocatore si sottoporrà domani a esami strumentali per chiarire il quadro clinico. A Trigoria filtra cautela ma niente allarme. Resta comunque in dubbio anche la presenza contro l’Udinese: l’esito degli accertamenti definirà tempi e gestione del rientro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Dybala out col Panathinaikos: domani gli esami

Approfondimenti su Roma Dybala

Questa mattina in conferenza stampa, Gasperini ha aggiornato sui giocatori infortunati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Dybala

Argomenti discussi: Roma, la probabile formazione contro il Milan: confermati Dybala e Malen, ballottaggio a sinistra; Panathinaikos-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita di Europa League; Attacco in emergenza: Ferguson out, Dybala non al meglio; ? Roma-Milan | UFFICIALI: le scelte su Leao, Dybala e Saele. Pulisic OUT.

Sassuolo sconfitto, un gol di Dybala riporta la Roma in testa col NapoliDybala torna al gol in campionato dopo otto mesi e riporta la Roma in testa alla classifica. A Reggio Emilia Gasperini non risolve il problema della sterilità degli attaccanti ma ritrova l’estro ... rainews.it

Gasperini: Sfida scudetto col Milan? Inter e Napoli hanno qualcosa in piùSfida scudetto o no, forse è ancora presto per dirlo. Ma Milan-Roma di domani sera a San Siro è un banco di prova importante per le ambizioni delle squadre di Gasperini e Allegri. A me non piace però ... gazzetta.it

#Roma, come sta #Dybala: tutto sulle sue condizioni prima del Panathinaikos x.com

"Domani valuteremo Dybala" Gasp alla vigilia di Pana-Roma - facebook.com facebook