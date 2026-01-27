Rogoredo | i pusher aggrediscono una troupe di Rai 2

In un episodio recente a Rogoredo, Milano, si sono verificati momenti di tensione legati a un intervento delle forze dell’ordine. Un agente ha sparato a uno spacciatore, provocando la morte del soggetto. La situazione ha coinvolto anche una troupe di Rai 2, evidenziando la delicatezza delle dinamiche di sicurezza nella zona.

Milano, 27 gennaio 2026 – Alta tensione a Rogoredo, dopo il colpo di pistola sparato da un agente costato al vita a uno spacciatore marocchino. Ci sono andati di mezzo due giornalisti della Rai, nello specifico componenti di una troupe di Ore 14, il programma pomeridiano (con un'edizione settimanale in prima serata il giovedì) condotto sul secondo canale da Milo Infante, giunti sul posto per documentare l'accaduto. Ovvero, semplicemente per fare il loro lavoro. L'attacco. A poche ore dalla sparatoria in una delle aree più calde sul fronte dello spaccio – si legge in una nota diffusa questa mattina, martedì 27 gennaio – i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, che si trovavano in zona per documentare i fat ti, sono stati aggrediti da un gruppo di spacciatori o, comunque, malintenzionati.

