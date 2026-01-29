Rivelati dettagli su pistola di Alex Pretti ucciso dall’ICE

Da newsner.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha analizzato un dettaglio che potrebbe spiegare perché gli agenti dell’ICE hanno sparato e ucciso Alex Pretti sabato scorso. La polizia di frontiera ha aperto il fuoco contro l’uomo, ma i motivi ancora non sono chiari. La vicenda ha suscitato molti dubbi tra la gente, mentre le indagini continuano a cercare risposte.

Un esperto ha espresso la sua opinione su un dettaglio che potrebbe fornire un indizio sul motivo per cui d egli agenti della polizia di frontiera abbiano ucciso Alex Pretti sabato 24 gennaio. A meno di un mese dall’uccisione della trentasettenne Renee Good, che ha scatenato indignazione in tutti gli USAi, hanno ucciso un altro cittadino americano in un incidente che sembrava del tutto evitabile. Pretti, un infermiere di terapia intensiva che aiutava regolarmente i veterani dell’esercito americano, sabato ha avuto un alterco con gli agenti dell’ICE. Poi è stato spruzzato con spray al peperoncino e immobilizzato prima di essere colpito più volte a distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Newsner.it

rivelati dettagli su pistola di alex pretti ucciso dall8217ice

© Newsner.it - Rivelati dettagli su pistola di Alex Pretti, ucciso dall’ICE

Approfondimenti su Alex Pretti

Donald Trump scarica la colpa su Alex Pretti ucciso dall'ICE a Minneapolis, "aveva pistola con due caricatori"

La morte di Alex Pretti a Minneapolis, avvenuta durante un intervento dell’ICE, ha suscitato ampie discussioni negli Stati Uniti.

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”

A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.