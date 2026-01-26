Donald Trump scarica la colpa su Alex Pretti ucciso dall' ICE a Minneapolis aveva pistola con due caricatori

La morte di Alex Pretti a Minneapolis, avvenuta durante un intervento dell’ICE, ha suscitato ampie discussioni negli Stati Uniti. Tra testimonianze, video e accuse, il caso evidenzia tensioni e divisioni. Donald Trump ha commentato l’evento, sottolineando che Pretti era armato con due caricatori, e ha così alimentato un dibattito sulla gestione delle operazioni di frontiera e le responsabilità delle forze dell’ordine.

La sparatoria in Minnesota che ha portato alla morte di Alex Pretti è diventata, come previsto, un caso politico. Lo scontro è tra l’amministrazione Trump, che protegge a ogni costo l’ICE e la popolazione che chiede giustizia e la fine della violenza per le strade. Dalla parte di chi protesta ci sono il governatore del Minnesota, il sindaco di Minneapolis, democratici e persino repubblicani, che chiedono un’indagine approfondita. L’arma c’era? Sì, ma l’infermiere era disarmato. Donald Trump dice che è colpa di Alex Pretti e dei democratici Pretti era disarmato al momento dell'esecuzione La ricostruzione video per video La testimonianza del medico Donald Trump dice che è colpa di Alex Pretti e dei democratici L’amministrazione Trump continua a fare quello che sa fare meglio: inventare e negare la verità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Minneapolis, Alex Pretti ucciso dall’ICE. Trump: “Colpa del caos scatenato dai Democratici” – La direttaA Minneapolis, Alex Pretti, un uomo di 37 anni, è stato ucciso dall’ICE, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane.

Minneapolis, testimoni: “Alex Pretti era disarmato quando è stato ucciso dall’Ice”. Nyt: “In mano aveva un cellulare, non una pistola”A Minneapolis, le proteste sono continuate dopo la morte di Alex Pretti, ucciso dall’Ice mentre era disarmato e in possesso di un cellulare.

Tim Walz ha accusato il governo federale degli Stati Uniti dopo l'uccisione di Alex Pretti a Minneapolis. "Donald Trump, le chiedo ancora una volta di ritirare queste forze [gli agenti dell'ICE] dal Minnesota. Stanno seminando caos e violenza. Abbiamo assistito r - facebook.com facebook

A #Minneapolis Donald #Trump non sta dichiarando guerra all’immigrazione ma alla democrazia. Il #Minnesota, diventato senza volerlo il terreno di sperimentazione di questa deriva autoritaria, è su un crinale delicato: somiglia a una trappola. Domani su x.com