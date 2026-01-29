Ritrovata Azzurra Ferretti la ragazza di 19 anni scomparsa da lunedì a Roma

La giovane scomparsa lunedì a Roma, Azzurra Ferretti, è stata trovata. La ragazza di 19 anni è stata individuata in zona Tiburtina. La famiglia e le forze dell’ordine erano in allerta da giorni e alla fine sono riusciti a rintracciarla.

E’ stata ritrovata Azzurra Ferrett i, la ragazza di 19 anni scomparsa da lunedì a Roma. La giovane è stata rintracciata in zona Tiburtina. Secondo quanto si apprende, sta bene. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia presentata dal padre ai carabinieri della stazione Tor Vergata. L’appello a “Chi l’ha visto?” Nel tentativo di accelerare le ricerche, i genitori di Azzurra si erano rivolti anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, lanciando un appello pubblico per raccogliere segnalazioni utili al ritrovamento della ragazza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

