Azzurra Ferretti 19 anni è scomparsa da domenica scorsa a Roma L’appello della famiglia sui social

La famiglia di Azzurra Ferretti, 19 anni, ha lanciato un appello sui social per trovarla. La ragazza era uscita dalla casa della nonna, nel quartiere Centocelle a Roma, domenica scorsa, e da allora non si sono più avute sue tracce. La famiglia ha presentato anche una denuncia alla polizia, preoccupata per il suo improvviso mancato ritorno.

Adesso c'è una denuncia sulla scomparsa di una ragazza di 19 anni, Azzurra Ferretti, che dopo aver lasciato casa della nonna nel quartiere Centocelle, a Roma, non è più tornata a casa. A presentarla è stata oggi la famiglia, ai carabinieri di Tor Vergata. Aurora si sarebbe allontanata lunedì 26 gennaio scorso, da allora non si hanno più sue notizie. Spento il cellulare, zero riferimenti su dove possa trovarsi in questo momento. La lite con l'ex ragazzo e l'sms che avrebbe mandato lei. Poi il silenzio. Ieri il padre della giovane ha lanciato un appello alla trasmissione "Chi l'ha visto?". «Mia figlia domenica 25 gennaio ha dormito dall'ex ragazzo, c'è stato un litigio per futili motivi e lei la mattina presto si è presentata a casa di mia madre, in zona Centocelle a Roma.

La giovane di 19 anni è scomparsa a Roma da tre giorni.

Sono passati cinque giorni da quando Azzurra Ferretti, 19 anni, è scomparsa nel quartiere di Centocelle a Roma.

Scompare a 19 anni Azzurra Ferretti: la lite col fidanzato e le minacce alla nonna. Il papà: Torna a casaC’è apprensione per la scomparsa di Azzurra Ferretti, 19enne sparita da Centocelle tre giorni fa. Ha dormito dal fidanzato, si sono lasciati ed è scomparsa. Purtroppo non è la prima volta, ma non è ... fanpage.it

Azzurra Ferretti scomparsa da Centocelle: cellulare spento dal 26 gennaio, appello dei familiariAzzurra Ferretti, 19 anni, è scomparsa a Roma il 26 gennaio. Ultimi segnali del telefono a Centocelle e Tor Vergata ... ilquotidianodellazio.it

Preoccupazione per Azzurra Ferretti, una ragazza di 19 anni scomparsa dalla sera di lunedì a Roma. Il papà ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Tor Vergata che hanno avviato accertamenti. Della giovane non si hanno più notizie dalla - facebook.com facebook

Azzurra Ferretti scomparsa, il telefono della 19enne di Centocelle è spento dal 26 gennaio: la denuncia dei genitori x.com