Azzurra Ferretti 19enne scomparsa a Roma tre giorni senza notizie

La ragazza di 19 anni scompare da Roma e i familiari sono in allarme. Azzurra Ferretti non dà più notizie da lunedì, quando è uscita di casa nel quartiere di Centocelle. Il telefono è spento e non hanno nessun contatto con lei. La famiglia chiede aiuto e spera che si possa trovare presto.

Cresce l'ansia dei familiari: telefono spento e nessun contatto. Sono ore di forte preoccupazione per la famiglia di Azzurra Ferretti, 19 anni, sparita da lunedì 26 gennaio a Roma, dove vive con la madre nel quartiere di Centocelle. Da quella sera non si hanno più notizie della ragazza e il suo cellulare risulta spento dalle 23, un elemento ritenuto particolarmente anomalo dai parenti. L' ultima posizione certa rilevata dai sistemi risale alle 21:54, quando il telefono si è collegato a una cella in zona via Palmiro Togliatti, nei pressi del parco Madre Teresa di Calcutta.

