estorsione con cavallo di ritorno per auto rubata assolto giovane

Una vicenda di estorsione legata a un furto d'auto si conclude con l’assoluzione di un giovane, dopo che in primo grado era stato condannato a oltre sei anni di reclusione. La Corte d’appello di Salerno ha riconosciuto l’assenza di colpevolezza, evidenziando come la promessa di restituzione non costituisca di per sé un reato. Un caso che mette in luce le sfumature della giustizia e le delicate questioni legate alle accuse di estorsione.

Estorsione dopo il furto di auto, con promessa di restituzione. I giudici della Corte d'appello di Salerno hanno assolto un uomo, condannato in primo grado a una pena di 4 anni e 2 anni di reclusione. Il giovane, di Scafati, era coinvolto in un'indagine su di una serie di “cavalli di ritorno”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

