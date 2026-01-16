La Cumana torna a Pozzuoli dopo mesi di stop | ripartenza fissata al 21 febbraio

La linea Cumana riprende il servizio fino a Pozzuoli e Torregaveta, dopo oltre sette mesi di interruzione causata dal terremoto ai Campi Flegrei. La ripresa è prevista per il 21 febbraio, offrendo nuovamente collegamenti essenziali per residenti e pendolari della zona. La riattivazione rappresenta un passo importante per il ripristino della mobilità locale e il ritorno alla normalità dopo il periodo di sospensione.

Dopo oltre sette mesi di interruzione a causa del terremoto ai Campi Flegrei, la linea Cumana tornerà a servire l'intera tratta fino a Pozzuoli e Torregaveta. Eav conferma la data, il sindaco Manzoni: "Seguiamo i lavori con attenzione". Dopo una lunga attesa, si avvicina il ritorno alla normalità per i pendolari dell'area flegrea. A breve, come riporta Fanpage, i treni della Cumana torneranno a viaggiare sull'intera tratta, includendo nuovamente Pozzuoli, rimasta esclusa dal servizio per circa sette mesi. Dallo scorso luglio, infatti, la circolazione ferroviaria è limitata al tratto Montesanto–Bagnoli, a seguito dei danni riportati dalla galleria del Monte Olibano durante il terremoto di magnitudo 4 che il 18 luglio 2025 ha interessato la caldera dei Campi Flegrei.

