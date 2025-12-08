Colacem SpA di Gubbio elezioni Rsu | Fillea Cgil primo sindacato

Perugiatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte alla Colacem SpA di Gubbio, le votazioni per l’elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che hanno premiato in modo netto il lavoro svolto. La Fillea Cgil con il 50% dei voti si afferma infatti come primo sindacato, consolidando la propria rappresentanza all’interno di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Gubbio, Colacem ha inaugurato la Biblioteca in Fabbrica - Colacem ha inaugurato la «Biblioteca in Fabbrica» presso la sede centrale di Gubbio, nella zona della Vittorina. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Colacem Spa Gubbio Elezioni