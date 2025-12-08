Colacem SpA di Gubbio elezioni Rsu | Fillea Cgil primo sindacato
Si sono svolte alla Colacem SpA di Gubbio, le votazioni per l’elezione delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che hanno premiato in modo netto il lavoro svolto. La Fillea Cgil con il 50% dei voti si afferma infatti come primo sindacato, consolidando la propria rappresentanza all’interno di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
