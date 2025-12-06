Elezioni Rsu alla Honda di Atessa | la Uilm è il primo sindacato

La Uilm è il primo sindacato alla Honda Italia di Atessa, dove si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rsu. I dipendenti dello stabilimento di Val di Sangro hanno dato il 56% dei consensi all'Unione italiana lavoratori metalmeccanici, con 236 voti su 425. Un risultato che riconferma la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it