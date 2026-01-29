Rimini nelle fotografie di Paolo Simonazzi | finissage della mostra con Marco Bertozzi e Lorenzo Semprini

La mostra di Paolo Simonazzi a Rimini si avvia alla fine. Fino a sabato 31 gennaio, le sue fotografie sono esposte all’Augeo Art Space. La chiusura sarà segnata da un evento speciale: un dialogo tra parole e musica, che coinvolgerà anche Marco Bertozzi e Lorenzo Semprini.

Sarà un dialogo tra parole e musica a chiudere la mostra fotografica Rimini di Paolo Simonazzi, allestita all'Augeo Art Space fino a sabato 31 gennaio. In occasione dell'ultima giornata di apertura al pubblico, l'artista emiliano proporrà alle ore 17 una conversazione tra parole e musica, in dialogo con Marco Bertozzi, curatore del progetto espositivo, e con il cantautore Lorenzo Semprini, proseguendo nel racconto oltre gli schemi ispirato dalla scrittura di Pier Vittorio Tondelli. Trae infatti spunto dal romanzo di Tondelli, il viaggio che Simonazzi compie attraverso una Riviera più intima ed evocativa, per poi creare connessioni letterarie, cinematografiche, musicali.

